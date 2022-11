o Conduire les projets de fiabilisation, d’augmentation de production et réduction des pertes.

o Apporter un support technique aux équipes de production, de qualité et de maintenance.

o Mettre en production les nouveaux équipements et procédés : cahier des charges, chiffrage des investissements, planning, test…

o Coordonner la conception des gammes de fabrication des produits, définir les procédures à suivre et rédiger les dossiers de fabrication.

o Proposer des axes d’améliorations et estimer les coûts en lien avec les chefs de projets.

o Réalisation des études de faisabilité pour adapter l’outil de production aux nouvelles demandes commerciales et nouveaux projets

ð Industrialisation et adaptation de l’appareil de production aux nouveaux projets

Au sein de l’équipe production, vous intervenez sur l’outil de production et sur les nouveaux projets. De manière plus ou moins exhaustive, vous intervenez sur les trois domaines suivants :

Profil recherché

Vous êtes issu(e) d’une formation spécialisée dans le domaine de la plasturgie, ou mécanique –Bac +2 type BTS ou bac + 3 licence professionnelle et vous disposez d’une première expérience professionnelle similaire d’au moins 1 à 2 ans

Vous avez des connaissances de l’environnement de production. De plus, vous disposez d’un niveau d’anglais opérationnel vous permettant d’échanger avec nos sites à l’étranger. De plus vous avez une véritable culture client.

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, de rigueur, de synthèse et savez travailler en toute autonomie. De plus vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et appréciez le travail en équipe.

