– Réaliser les validations et revues périodiques (procédé de fabrication et de nettoyage) selon les Plans Directeurs de Validation

– Rédiger les documents liés aux activités en respectant les procédures/modèles en place: protocoles et rapports….

Assurer les fonctions opérationnelles de la validation et des essais relatifs à l’activité du service

Gérer et suivre le laboratoire du service

Au sein d’une équipe de plusieurs techniciens et rattaché directement au Responsable du service industrialisation pharmaceutique (activités de transferts de produits, d’optimisation, de validation de procédés fabrication et nettoyage)

Profil recherché

De formation supérieure (de type Bac +2/3 TSPCI, Licence professionnelle industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé (option procédés et technologies pharmaceutiques), éventuellement DUT mesures physiques avec expérience pharmaceutique ou etc.),

Vous avez une expérience en stage ou alternance réussie dans un poste de technicien de fabrication ou de process pharmaceutique, technicien de laboratoire R&D

Vous avez le sens du service, du résultat et possédez une bonne aisance relationnelle qui vous permettra de vous intégrer dans une équipe dynamique.

Fortement impliqué(e) dans votre travail, vous faites preuve de rigueur, pragmatisme et d’un esprit de synthèse.

Vous ne vous déstabilisez pas face aux changements / situations nouvelles.

Vous avez une approche proactive et innovante orienté vers l’amélioration continue.

Durée : 3 mois en intérim (certainement plus long)

