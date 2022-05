De formation BAC+2 à BAC +3 (BTP CPI ou équivalent à Licence), vous bénéficiez d’une maitrise des règles et des logiciels de conception 2D et 3D, maitrisez les procédures d’essais et disposez d’une capacité d’organisation du travail et de résolution de problèmes,

Vous êtes à l’aise avec l’utilisation SAP et Microsoft Office et notamment l’outil Excel.

Vous appréciez de travailler en collaboration avec l’ensemble des services de l’entreprise et avez un bon relationnel.

Un bon niveau d’anglais est nécessaire (A2 Minimum).

Vous êtes réactif, autonome et fiable, vous disposez d’un excellent esprit d’équipe.

Mission intérim à vue d'embauche.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-nbnsqdbrwh.html