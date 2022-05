- Vous aurez en charge la gestion de la sous-traitance avec des sociétés basées à l’étranger : communication des prévisions, enregistrement des commandes en fonction des besoins client, mise à disposition des composants nécessaires à la fabrication et suivi périodique de la situation.

- Vous gérerez un portefeuille de produits dont vous serez responsable du niveau de stock. Vous en validerez les besoins et la planification en fonction des disponibilités et des besoins clients.

Profil recherché

De formation bac+2, filière logistique, avec une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine de l’ordonnancement, vous parlez l’Anglais, maitrisez Excel et avez une connaissance des ERP.

Vous êtes rigoureux dans votre travail, autonome, et réactif. Doté d’un bon relationnel, vous appréciez le travail en équipe pluridisciplinaire et êtes force de proposition. Vous avez également un grand sens du service et du respect des délais.

Poste en CDI.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-eub2fc0hhm.html