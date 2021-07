Profil recherché

De formation logistique Bac+4/5, vous bénéficiez d’une expérience significative en industrie sur un poste similaire et vous maîtrisez le logiciel SAP. Vous êtres également à l’aise avec les outils bureautiques Microsoft Office notamment Excel (VBA), et autres solutions informatiques de type gestion de base de données. Vous devez être capable de communiquer en anglais (B2 minimum), l’allemand (B1-B2) est un plus. Enfin, vos connaissances et compétences en logistique vous permettent de rapidement être opérationnel et orienter vos actions pour rapidement obtenir des résultats.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-89p862200y.html