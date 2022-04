Titulaire d'un diplôme dans le domaine du bâtiment ou de la maintenance, vous souhaitez intégrer une entreprise conviviale et à l'écoute ? Venez rejoindre l'équipe de notre client !

Nous recherchons pour l'un de nos clients, entreprise industrielle basée sur le secteur de Saint-Louis: un technicien de maintenance bâtiment H/F.

Vos missions consistent à:

En charge de la maintenance et de l'entretien des locaux industriels et administratifs ainsi que des espaces à usage collectif, selon les règles de sécurité ;

· Diagnostiquer une panne sur des installations (éclairage, chauffage, sanitaires)

· Contrôler une installation électrique

· Vérifier et entretenir les installations diverses telles que sanitaire, de chauffage, de production d'eau chaude, d'adoucisseur….

· Réparer ou remplacer des stores, des poignées, vitres, rails,... de portes, fenêtres,...

· Préparer un support à enduire

· Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

· Réparer ou modifier des éléments maçonnés existants

· Monter ou démonter des éléments mobiliers, cloisons ou faux-plafonds

· Entretenir un espace extérieur

· Implanter des éléments de sécurité ou de signalisation

· Entretenir des équipements

· Assurer une maintenance de premier niveau

· Réaliser l'entretien du matériel

· Suivre l'état des stocks

· Définir des besoins en approvisionnement

· Préparer les commandes



Gestion des contrats de maintenance liés aux locaux, avec les prestataires externes (compresseur, adoucisseur, protection incendie, …)

· Accompagner un prestataire / fournisseur et suivre les interventions, le respect des procédures de sécurité et du port des EPI

· Valider une offre de service / intervention réalisée par un tiers



Divers et polyvalence avec la maintenance industrielle

· Assurer la maintenance préventive de l'ensemble du parc machine (presses, périphériques, automates …etc.)

· Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (presses, robots, périphériques…..etc.)

· Transporter ou déplacer une palette, un matériel ou un objet en appliquant les règles de sécurité et de protection

· Analyser une problématique et présenter ou suggérer des solutions

· Décrire un état ou une situation et identifier la cause d'un problème

· Assurer et appliquer les procédures Qualité-Sécurité-Environnement

· Veiller à la propreté et assurer le bon rangement du poste de travail