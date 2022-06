Vous avez la fibre technique, des solides connaissances en mécanique et process industriels et vous souhaitez intégrer une entreprise conviviale ? Soyez attentif, nous avons le poste qu'il vous faut !



Nous recherchons pour l’un de nos clients, société spécialisée dans la fabrication de matériel électrique : un Technicien méthodes H/F



Rattaché au Responsable des Méthodes, vous optimisez les moyens de fabrication en collaboration avec les services de production.



Vos missions consistent à :



analyser et optimiser les process de fabrication

concevoir de nouveaux moyens de production

déterminer les coûts de fabrication et les temps prévisionnels de fabrication

organiser et agencer les postes de travail en respectant les normes d’ergonomie et de sécurité

prendre et assurer le suivi des temps de fabrication

apporter un soutien technique à la production.



Avantage : notre client offre des missions variées et une alternance de semaines travaillées de 4 et de 4.5 jours ; idéal pour allier la vie professionnelle et personnelle !