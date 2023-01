Nous recrutons pour l'un de nos clients situé à Soultz, un Technicien Méthodes H/F pour compléter ses équipes en CDI.

Au sein du département Support Client, dans le groupe Support Technique, vous aurez pour mission de définir, optimiser et mettre en place les moyens et les process nécessaires à une activité respectant les engagements humains, qualitatifs, techniques et financiers de l’entreprise :

Définir, proposer et argumenter les moyens et les process à mettre en œuvre pour garantir le niveau de qualité défini par la Direction

Définir, proposer et argumenter les investissements nécessaires à la production et à l'amélioration de la performance.

Vous serez un support technique aux services Production et Logistique et participerez à la définition et à la recherche de solutions.

Vous participerez aux activités des services techniques du groupe en Europe : documentation, supports de formation et investigations techniques.

Le poste est à pourvoir directement en CDI. Le salaire proposé se situe entre 2000 et 2200 euros brut/mensuel.