Nous recherchons pour notre client, une société spécialisée dans les métiers du transfert industriel, du montage et de la mécanique. Votre zone d'intervention sera sur OTTMARSHEIM

Vos principales missions seront :

Effectuer des opérations de levage et de montage.

Entretenir et effectuer la maintenance d’usine.

Effectuer la manutention, déplacement de machines-outils, d’appareils chaudronnés.

Installer ou transférer des machines et des unités de production.

Assurer l'aménagement/déménagement de sites…

Intégré à une équipe, vous intervenez fréquemment au sein de diverses industries. (chimiques, alimentaires et/ou bâtiment...)

Vous veillerez à votre sécurité et à celle d’autrui en respectant les règles et les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité.

CDI à pourvoir. Rémunération selon le profil.