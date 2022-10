Le poste en équipe 2*8 est à pourvoir immédiatement en CDI. La rémunération se situe entre 33 et 35K € annuel brut sur 13 mois. Vous disposerez d'une prime de panier, de transport et de salissure.

Respecter et assurer le respect des standards Qualité

Réparer les outillages : mécanique, électrique, fuite d'eau, matière et calage

Profil recherché

Pour mener à bien l'ensemble de ces missions, VOUS:

Possédez un Bac professionnel

Possédez une expérience d'au moins deux années dans le domaine du moule et de l'expertise technique en plasturgie

Maitrisez les machines outils (tours, fraiseuse...) et la lecture d'un plan

De plus, vous êtes minutieux et impliqué et avez envie de vous investir dans une entreprise sur le long terme.

Enfin, des connaissances en allemand sont un plus

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-wwcy6i5gy8.html