Nous recherchons pour notre client dans l'industrie sur le secteur de Colmar, un Technicien Planning / Ordonnancement (H/F).



Vous avez pour missions :



- L'établissement et la répartition des ordres de fabrication afin de garantir le délai client, la stabilité de la production et l’optimisation des capacités disponibles,

- La gestion de la disponibilité des matières nécessaires à la réalisation du plan de production,

- Le suivis de l’état des stocks et l'anticipation des besoins en réapprovisionnement,

- La gestion des retards de livraison.



Mission de 12 mois à pourvoir dès maintenant.

39h, rémunération à négocier selon profil.