La Société FERDOL située à Habsheim recherche un technicien – poseur/ Electro-technicien de portes automatiques.

Votre mission est d’assurer la pose et la mise en service des portes automatiques, portails,… chez nos clients.

De formation métallier, électrotechnique ou électromécanique ou avec de bonnes connaissances, vous avez le sens du relationnel, vous êtes autonome et polyvalent.

Vous êtes titulaire du Permis B.

Nous acceptons tous niveaux d’expérience, selon votre motivation, n’hésitez pas à postuler.

Poste à pourvoir au plus tôt dans le cadre d’un contrat en CDI 39 h/semaine. Salaire à convenir selon profil

E-MAIL : accueil@ferdol.com

TELEPHONE : 0389642688