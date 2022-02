Missions/Activités

Dans le cadre de vos missions, vous :

- Enregistrez les avis d'arrêt de travail et les bulletins d'hospitalisation dans nos outils informatiques internes

- Assurez le paiement selon la réglementation

- Vérifiez l'ouverture des droits aux indemnités journalières

- Traitez les rejets et signalements

- Téléphonez aux employeurs si besoin

Vous vous conformez à la Politique de Sécurité du Système d'Information (PSSI) de l'organisme : respecter les règles du secret professionnel concernant les informations médicales, administratives (vie privée) et les données stratégiques de l'entreprise.

Compétences

Êtes-vous capable d'analyser une situation, les informations d'un dossier puis de synthétiser l'ensemble de ces éléments ? Êtes-vous capable de le faire en toute objectivité ?

Utilisez-vous avec aisance les outils bureautiques (Word, Excel) ? L outil informatique en général avec utilisation d applicatifs spécifiques ?

Possédez-vous des compétences rédactionnelles avérées ?

Avez-vous déjà travaillé dans un contexte d atteinte d objectifs ?

Vous reconnait-on professionnellement pour votre respect des délais ? Pour la prise en compte des échéances ?

La rigueur est-elle selon vous indispensable dans la pratique professionnelle ? Traiter des dossiers dans un cadre réglementaire fixé vous convient-il ?

Exercer dans un esprit d équipe afin de répondre aux objectifs du service correspond-il à votre façon de travailler ?

Savez-vous faire preuve de proactivité dans la conduite de vos missions ? D autonomie ?

Appréciez-vous de travailler avec des données chiffrées ?

Êtes-vous capable d exercer votre mission dans le respect du secret professionnel, des règles d'entreprise et des consignes de travail ?

Vous vous êtes reconnu(e) dans les compétences attendues et êtes prêt(e) à vous investir dans un esprit de service aux assurés ? Rendez-vous dans la rubrique Contact.



Merci d'adresser directement votre candidature, en précisant intitulé de poste et référence, à l'adresse suivante :

recrutement.cpam68@assurance-maladie.fr

Votre dossier de candidature doit obligatoirement comporter lettre de motivation personnalisée et CV détaillé afin que nous puissions préparer notre rencontre. Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Un test pourra être organisé en fonction du nombre et du profil des candidats.

Un entretien avec un jury permettra d'apprécier les capacités des candidats à exercer cet emploi.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128GCXF