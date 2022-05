Rattaché au responsable d’unité process et soudure vous intégrez une équipe de 2 techniciens afin de renforcer et soutenir les activités d’étalonnage et de métrologie du site. Votre rôle est d’agir en tant que véritable expert technique auprès des opérationnels afin de garantir et répondre à nos exigences de métrologie et de production.

En tant que véritable référent technique, vos missions sont les suivantes :