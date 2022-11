Le technicien Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement va participer à l’élaboration de la politique relative à la qualité et être garant de son application. Il va également participer à l’élaboration et la mise en place de procédures assurant la protection des salariés sur leur lieu de travail et s’assurer du suivi de la politique établie.

A ce titre, les missions sont les suivantes :

Assister la Direction dans la définition et la rédaction de sa politique QUALITE, de ses objectifs et de son engagement

• Mise en place et suivi d’un système d’assurance qualité ;

• Mesurer et garantir la satisfaction client ;

• Gérer les réclamations externes (client / fournisseur) ;

• Élaboration des procédures garantissant la qualité des produits au niveau des matières premières comme du processus de fabrication ;

• Réalisation d’audits internes et externes ;

• Suivre les coûts relatifs à la qualité ;

• Promouvoir l’amélioration continue dans l’entreprise ;

Activités HSE

• Assister la Direction dans la définition et la rédaction de sa politique RSE, de ses objectifs et de son engagement ;

• Définition et rédaction des consignes en lien avec la qualité, l’hygiène et la sécurité ;

• Contrôle des équipements de protection individuels ou collectifs ;

• Vérification des réglementations et tenue de registres sur la sécurité au travail ;

• Contrôle la fiabilité des installations ;

• Analyse des risques (accidents, pollution,…) ;

• Analyse des nuisances ;

• Responsable du traitement des déchets ;

• Mettre à jour les plans bâtiments ;

• Participer à l'identification, à la réalisation et au contrôle de l'efficacité d'actions visant à réduire les coûts et consommations énergétiques ;

• Assurer le suivi des prestataires extérieurs (pour les équipements hors production) ;

• Identifier les besoins internes en matière de vérification ;

• Organiser les exercices réglementaires, exercices de situation d’urgence ;

• Analyser les risques sécurité, créer et gérer le document unique ;

• Analyser les causes en cas d’accident du travail et définir des actions correctives.