En ce sens, vous engagez l’ensemble des services dans l’amélioration continue de la qualité produit et la maîtrise des risques. Vous contribuez directement à l’amélioration de nos pratiques qualité et au développement de la culture client.

Profil recherché

De formation Bac+3 minimum en Qualité et/ou Amélioration Continue, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans dans un environnement industriel certifié ISO9001 ou IATF 16949 en tant qu’animateur qualité ou ingénieur qualité.

Proactif, vous démontrez des capacités de management transverse et d’animation de groupe de travail et maîtrisez les outils et méthodologies qualité. Vous êtes une personne de terrain, orientée performances et méthodique.

Vous êtes capable d’échanger en anglais et/ou en allemand. Vous connaissez les outils bureautiques Microsoft Office. La connaissance de SAP est un plus.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-z81kia5lv2.html