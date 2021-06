Nous recherchons pour l'un de nos clients: entreprise pharmaceutique basée sur le secteur de Saint-Louis: un technicien assurance qualité H/F.

Sous la responsabilité du Responsable Assurance Qualité opérationnelle, vous êtes garant de la revue et de la conformité des dossiers de lots de fabrication et conditionnement au regard des BPF et des procédures internes. Vous apportez également un support à la production pour la gestion des déviations et les décisions qualité terrain.

Autres missions :





Support à la production lors de déviations et investigations (gestion des non-conformités internes : caractérisation du défaut, recherche des causes et validation des actions correctives et préventives proposées).

Organisation de l'archivage des dossiers de lot ;

Rédaction de documents (déviations, investigations, procédures, instructions ...) ;

Collecte de données qualité (indicateurs, analyse de tendance ...).

Le technicien qualité occupe un poste terrain suivant un rythme posté 2*8. Au contact direct du personnel de production, il est le relais du Responsable Assurance Qualité opérationnelle pour faire appliquer les différentes règles. A ce titre il aura des aptitudes relationnelles fortes : rigueur, diplomatie, communication aisée, capacité à convaincre, faire preuve d’une certaine « autorité ».





Profil recherché

De formation Bac +2/3 dans le domaine de la qualité et/ou scientifique, vous avez à minima 6 mois d’expérience dans l’industrie pharmaceutique ou agroalimentaire au sein d’un service qualité production.

Vous êtes autonome et rigoureux et possédez une certaine aisance en termes de communication.

Fortement impliqué(e) dans votre travail, vous êtes apprécié(e) pour votre intégrité, votre adaptabilité et pour votre goût du travail méticuleux.

Compétences spécifiques :





Connaitre les BPF

Système qualité

Maitrise en bureautique (Word/Excel)

