Etre l’interface du service avec le responsable et les services extérieurs

Gérer la charge quotidienne des priorités, respecter le planning et alerter le Responsable de service en cas de dysfonctionnement.

Vérifier la documentation et les résultats nécessaires à l’acceptation des intermédiaires réceptionnés.

Vérifier la documentation à réception du plasma et des intermédiaires et mettre à jour les données matières selon les informations communiquées par le QAP Corporate.

Saisir les données plasma dans le système MES, réaliser les rapports hebdomadaires, les protocoles et rapports d'études.

Vous réalisez les opérations et vérifications nécessaires à la libération du plasma à contrôler ainsi que du plasma contrôlé et la libération des intermédiaires. Pour cela, vous serez amené(e) à :

Profil recherché

Diplômé(e) d'un BAC+2 minimum en biotechnologies ou biochimie, vous justifiez d'une première expérience orientée qualité, idéalement en industrie pharmaceutique.

Vos qualités sont fiabilité, autonomie, forte motivation et capacité à travailler en équipe. Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) et doté(e) d’un bon esprit de synthèse.

Vous êtes méthodique et rigoureux(se), vous appréciez le travail en équipe mais vous savez également travailler seul(e) sur votre poste.

Vous avez envie de vous investir dans un métier valorisant qui vous permettra d’allier la technique à vos connaissances en sciences.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

CDD 6 mois

horaires de journée

temps plein 35h du lundi au vendredi

restaurant d'entreprise

