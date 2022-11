Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans la fabrication, la pose et le dépannage de fermetures en ALU/PVC, un TECHNICIEN SAV H/F.



Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un départ à la retraite.



Vos missions seront les suivantes:

- Détecter une panne

- Savoir lire un schéma électrique

- Travailler sur de la motorisation

- Et tous les travaux inhérents à l'activité de pose



Le poste est à pourvoir dès que possible.

Le contrat sera en intérim dans l'attente du départ du salarié à la retraite. Et s'en suivra une embauche en CDI.



La rémunération sera à définir selon vos expériences/compétences et la convention collective du bâtiment.