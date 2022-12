Nous recrutons pour notre partenaire basé en Région Mulhousienne, un TECHNICIEN SAV H/F.

Rattaché au Responsable Maintenance et intégré à une équipe de 7 Techniciens, vos missions seront les suivantes:

- Maintenance des appareils directement en clientèle (Haut-Rhin/Belfort) et en atelier.

- Paramétrage et programmation des machines en atelier notamment en monétique

- Installation chez les clients

- Réparation des pannes hydrauliques, mécaniques, électroniques

- Entretien des machines (remplacement de filtres, kit d'hygiène etc...)



Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT en CDI directement. Une formation au poste et aux techniques de l'entreprise sera dispensée à votre démarrage.

Horaires: Travail de JOURNEE

Rémunération: A définir selon vos expériences et compétences

Profil recherché