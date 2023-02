Fiche de Poste

Nous recherchons pour notre client, une PME en plein développement dans le domaine des solutions de monitoring pour les installations énergétiques, un TECHNICIEN SUPPORT A DISTANCE (H/F)

Rattaché(e) au Responsable du service, le/la Technicien(ne) devra réceptionner, diagnostiquer et traiter l'ensemble des appels téléphoniques/mails à vocation technique en maximisant le taux de résolution en ligne.



Vos missions seront :

- Accueillir et prendre en charge des demandes de SAV des clients,

- Réaliser un diagnostic précis et complet de la panne ou de la problématique rencontrée par le client,

- Apporter une assistance au client à l'utilisation des produits, formations et informations,

- Dépanner en ligne lorsque la panne le permet,

- Maintenir les outils à jour (Procédures, tutos vidéos)

- Qualifier chaque appel technique dans notre base de données,

- Traiter les retours fabricant,



Vous serez formé et accompagné lors de votre prise de poste.

Poste à pourvoir rapidement en CDI.

Horaires du Lundi au Vendredi de 8h30 à 16h30 avec 1h de pause.

Rémunération selon profil (fourchette entre 1800€ brut à 2100€ brut mensuel sur 13 mois).