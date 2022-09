Nous rechercherons pour un de nos client un(e) technicien/technicienne de maintenance CVC H/F.

Missions: entretien chaudières et brûleurs fuel, gaz, électrique moyennes puissances. Installation et mise en service des installations de chauffage et brûleur sur sites clients. Réalisation de chaufferies (sertissage, raccordement électrique etc. …)

Astreinte, dépannage téléphonique ou sur site, assistance téléphonique. Déplacements avec découchés ponctuels 2 à 3 nuits/mois maximum.

Salaire selon profil