Vous assurez l'entretien courant des machines, accessoires de levage et d'arrimage et diagnostiquez/réparez/remplacez le problème.

Vous contrôlez le fonctionnement des équipements à l'aide d'appareils de métrologie et assurez la remise en service de l'installation.

Vous avez des connaissances approfondies en mécanique/montage/ajustement.

Habilitation électrique et Bac pro maintenance des équipements souhaitée, expérience exigée.

