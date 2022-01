Rattaché(e) directement au Directeur de la société, vous prenez en charge le département (68). Vous proposez alors les prestations de la société sur des travaux d'isolation (combles, toitures, sols, plafonds...), notamment sur le dispositif : Isolation à 1 €.

Commercial(e) terrain autonome (après période de formation) vous assurez la transformation des leads fournis afin de développer le portefeuille et fidélisez la clientèle existante par le biais de parrainages. Ainsi aucune prospection dans le dur ne vous est pas demandée.

Vous entretenez et développez votre réseau d'acteurs sur votre zone afin de créer un réseau solide (particuliers, constructeurs/promoteurs, professionnels du bâtiment, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études...).

Votre autonomie vous permets d'organiser vos semaines à votre convenance dans une optique de performance et de qualité.

Afin de réaliser ces missions dans de bonnes conditions une voiture de service ainsi qu'ordinateur et téléphone vous sont fournis.

Rémunération attractive : Fixe + Variable déplafonné + Véhicule

Profil recherché:

Vous disposez d'une première expérience réussie de commercial(e) terrain. Vous souhaitez vous impliquer sur le long terme au sein d'une société en plein développement et reconnu sur le secteur depuis plus de 30 années.

Vous avez la capacité de travailler en autonomie sur votre secteur tout en ayant votre supérieur disponible pour répondre à vos questions.

Doté(e) d'un très bon contact, vous fidéliser facilement votre clientèle et créez des relations avec le reste de l'équipe commerciale lors de point mensuel.

Vous souhaitez vous investir dans une société sérieuse en pleine croissance? Ce poste est fait pour vous alors ... n'hésitez plus postulez!

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/6750590