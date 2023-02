Rattaché au Directeur Général, votre rôle est de développer les ventes du produit vers les laboratoires de recherche académique, les coachs sportifs et les cabinets médicaux notamment, en animant et conduisant la dynamique commerciale de l’amont à l’aval des transactions :

· Elaborer le plan d’action commerciale à partir du réseau de notre client et d’analyses complémentaires

· Identifier et entrer en contact avec les prospects et leur présenter l’offre et les services associés

· Réaliser les devis et les contrats pour les prospects

· Assurer le suivi de l’activité commerciale via la mise en place d'indicateurs de performance

· Organiser et participer aux évènements et congrès d’affaires et scientifiques

· Participer à la communication et au marketing de l’offre