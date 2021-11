Vous êtes amené à vous déplacer fréquemment, voire quotidiennement. Vous devez élargir l'influence géographique de votre employeur, et développer une relation de proximité avec les clients et prospects. Vous avez une bonne connaissance du bassin industriel alsacien et si possible mitoyen (Alsace, Vosges, Franche-Comté..)

Vous disposez d'un véhicule de fonction

En respectant la stratégie commerciale de l'entreprise, vous devez remplir des objectifs afin de contribuer à la croissance du chiffre d'affaires.

Vous assurez également :

- la gestion du portefeuille client ;

- le démarchage auprès de prospects ;

- la présentation des produits et des services ;

- l'organisation des déplacements et des rendez-vous au quotidien ;

- la prise en charge des litiges commerciaux ;

- la participation aux événements professionnels

