L'univers automobile vous passionne?

Vous cherchez à vous réaliser dans un groupe en pleine expansion?

Rejoignez nous, nous sommes faits pour relever ensemble de nouveaux challenges.

Vous assurez la satisfaction de votre clientèle et développez le chiffre d'affaires P.R.A en prospectant de nouveaux clients.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Accueillir les clients professionnels au téléphone et identifier leurs besoins en pièces et accessoires automobiles.

- Conseiller les clients et enregistrer les commandes.

- Réaliser des ventes additionnelles.

- Réaliser des appels sortants dans le cadre de campagnes promotionnelles.

Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 2 ans, dans le domaine de la vente au comptoir ou téléphone et une très bonne connaissance technique des pièces de rechange et de la mécanique automobile.

Vous aimez travailler en équipe, vous avez le goût du contact avec les clients et les équipes internes.

Vous maîtrisez l'outil informatique.

Une prise de poste progressive vous permettra d'atteindre rapidement vos objectifs !

Rémunération attractive (fixe + variables) ainsi que des tickets restaurant.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/136JWPS