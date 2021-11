Premier interlocuteur de la clientèle et de tout interlocuteur de l'agence, vous répondez aux appels téléphoniques, relevez les messages et accueillez les clients.Vous participez à la planification des interventions des techniciens et effectuez, à la demande du responsable d'agence, une ou plusieurs tâches administratives complémentaires nécessaire à la bonne gestion du personnel et/ou au du fonctionnement de l'agence.Directement rattaché(e) au Responsable d'Agence, vous assurez les fonctions suivantes :Accueil physique ou téléphonique des clients (prise direct des appels, prise de rendez-vous, orientation du client) en contactant au besoin les techniciens ou les chefs d'équipe,Participation à la planification des interventions,Relevé et traitement du répondeur et de la messagerie électronique,Classement des documents administratifs,Rédaction des courriers internes et externes (réponses aux courriers clients, traitement des résiliés, traitement des anomalies, envoi de devis .),Préparation et suivi des avis de passage,Traitement et saisie des bulletins d'intervention,Préparation des éléments comptables,Suivi et relances clients (devis, déménagés, impayés),Création et modification des dossiers clients (individuels et collectifs).Vous aimez le contact et la relation client, vous êtes à l'écoute et possédez une bonne élocution, et vous disposez d'un excellent relationnel alors n'hésitez plus à rejoindre un environnement dynamique au sein de nos équipes. Idéalement, vous avez déjà travaillé dans ce type d'environnement et de secteur.La maîtrise du Pack Office (Word, Excel) est indispensable.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/4746406