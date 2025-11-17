Téléthon - vente de pâtisseries
Le 39ème Téléthon aura lieu en France début décembre. A Pfetterhouse, le Comité des Fêtes organise ce grand mouvement solidaire à la Salle des Fêtes le Samedi 6 Décembre 2025 de 9h30 à 12h30. Comment pouvez-vous participer ? - En confectionnant ou en achetant des pâtisseries (à déposer à partir de 8h30 samedi matin), - En venant déguster : vin chaud, boissons, pâtisseries sur place, manalas, - En faisant un don (une urne sera à votre disposition), - En faisant un don par internet : www.afm-telethon.fr Nous vous attendons nombreux Samedi 6 Décembre 2025 de 9h30 à 12h30
Lieu
68480 PFETTERHOUSE
Date
du 6 décembre 2025 à 9h30
au 6 décembre 2025 à 12h30
