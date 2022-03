Votre mission :

Au sein d'un plateau d'appels, rattaché(e) au Manager Télévente, vos missions principales sont les suivantes :

- Gérer, développer et fidéliser les clients de votre secteur commercial (portefeuille clients existant et déjà constitué).

- Préparer vos appels pour proposer et vendre les produits de la gamme les plus adaptés à leurs besoins.

- S'assurer, par votre questionnement et votre argumentation, de couvrir l'ensemble des besoins de vos clients (informer sur les nouveautés, promotions, actions commerciales ponctuelles...).

- Chercher à développer les volumes de vente pour développer votre chiffre d'affaires et votre niveau de marge.

- Effectuer le suivi de vos commandes pour garantir la qualité de service et fidéliser vos clients.

- Contribuer au développement des campagnes de développement de la base clients.

PROFIL : Votre profil :

Chez Sysco, la diversité n'est pas simplement un mot, c'est la recette de notre succès !

Nous sommes conscients que c'est la multitude des parcours, des profils et des compétences de nos équipes qui nous permettent de satisfaire nos clients chaque jour.

« ET SY VOTRE TALENT ETAIT NOTRE MEILLEUR INGREDIENT ? »

Doté(e) d'un fort tempérament commercial, vous avez une expérience de la vente idéalement dans le secteur de la RHF (restauration hors foyer).

Vous êtes sensibilisé(e) aux règles d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi qu'à la maîtrise de la chaine du froid, conformément à la norme ISO 22000.

Votre énergie, votre goût pour le challenge commercial, votre sens du service et votre aisance relationnelle sont les éléments essentiels de votre réussite pour ce poste.

Chez SYSCO France, nous souhaitons donner la parole à nos candidats.

Si votre profil nous intéresse, nous vous inviterons à réaliser un entretien vidéo différé afin d'en apprendre plus sur votre parcours et vos motivations.

Le principe est simple : vous serez invité par email à vous connecter en ligne à une plateforme dédiée pour répondre en vidéo à quelques questions.

Vous êtes à un clic de vivre une nouvelle expérience : l'aventure Sysco !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0978177