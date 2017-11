Tensions et disputes entre Shakira et Gérard Piqué

D’après le magazine espagnol Cuore, une violente dispute aurait éclaté entre la chanteuse et le footballeur dans un restaurant de Barcelone le 6 novembre dernier. Leurs enfants, Sasha et Milan, auraient été présents au moment des faits. Certains clients auraient vu Shakira en larmes. La chanteuse n’aurait pas apprécié le retard de son chéri, le ton des deux aurait commencé à monter. Gerard Piqué aurait pris Shakira “par le poignet”, tout en lui reprochant son comportement, dans un lieu public et surtout devant leurs enfants.