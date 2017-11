Tensions entre Katie Holmes et Jamie Foxx

C’est une histoire d’amour qui dure depuis plusieurs années, mais à cause d’une clause de divorce imposée par Tom Cruise en 2012, Katie Holmes n’a pas eu le droit de s’afficher avec un homme pendant cinq ans. On a découvert qu’en septembre dernier la relation entre Jamie Foxx et Katie Holmes. Seulement depuis plusieurs semaines, Katie n’a plus été aperçue au bras de son chéri. L’ex de Tom Cruise espérait après l’officialisation de son couple avec Jamie Foxx que les choses allaient s’accélérer entre eux, mais d’après plusieurs sources hollywoodiennes, “le comédien ne souhaite pas une histoire sérieuse avec Katie”. S’il avait pu éviter le sujet jusque-là grâce à la clause qui les empêchait de vivre leur amour au grand jour, Jamie Foxx se serait retrouvé au pied du mur il y a quelques semaines et aurait annoncé à la mère de Suri qu’il ne souhaitait pas une relation “exclusive”. Il lui aurait d’ailleurs conseillé de s’amuser elle aussi de son côté.