Vendredi 25 février 2022 LE GRILLEN - COLMAR.

Préparez-vous à replonger dans les années 60 avec le groupe THE DOORS IN CONCERT et à découvrir ou redécouvrir ce son unique, ce même look et cette même énergie du groupe THE DOORS à leur apogée. THE DOORS IN CONCERT joue avec les mêmes instruments de l’époque, interprète les même setlists que THE DOORS pour garder vivant l’héritage des DOORS.

1ère partie : LES SONS DU TERRIER

https://www.zikinside.com/