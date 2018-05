The Weeknd et Bella Hadid ont été aperçus ensemble à Cannes, où ils ont assisté à la projection du film Ash is Purest White dans le cadre du Festival de Cannes. Depuis leur séparation en novembre 2016, les deux stars sont de nouveau très proches. The Weeknd et Bella Hadid étaient également à la soirée Magnum qui avait lieu jeudi dernier, en marge du Festival de Cannes. Ils ont été photographiés en train de s’embrasser !