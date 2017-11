The Weeknd….des jalousies avec Selena Gomez

Après sa séparation avec Selena, The Weeknd aurait renoué des liens avec son ex, le mannequin Bella Hadid. Il lui aurait fait parvenir un énorme bouquet de fleurs, alors qu’elle se trouvait en Chine, à Shangai. Mais ce n’est pas tout, puisqu’il le rappeur a également dîné en tête à tête avec Katy Perry, qui aurait vu ce dîner avec The Weeknd d’un bon œil puisque Selena Gomez aurait passé la soirée de la veille avec l’ex de Katy Perry, Orlando Bloom. Le rappeur aime mettre de l’huile sur le feu