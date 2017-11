The Weeknd est avec l’ex de Justin Bieber

Souvenez-vous, Justin Bieber et Selena Gomez étaient en coupe de 2011 et 2014. Juste après, Justin Bieber était avec Yvonna Ventura, alors que Selena Gomez a passé près d’un an avec The Weeknd. Aujourd’hui, Selena Gomez est de nouveau avec Justin Bieber, et The Weeknd serait avec l’ex de Justin, Yvonna Ventura.

Lors de la soirée d’anniversaire de French Montana ” The Weeknd et Yvonna Ventura ont été main dans la main toute la soirée ” a indiqué un témoin au magazine américain US Weekly.

Sweet like caramel || by @richardguaty Une publication partagée par Yovanna Ventura (@yoventura) le 11 Nov. 2017 à 12h44 PST