Théâtre
BUILDING par la Compagnie de l'Amarante texte Léonore Confino mise en scène Rachel Fréry Une critique acerbe et drôle du monde de l'entreprise... Un building. Une entreprise. 13 étages. 32 employé·es. Une journée. Une ascension dans les étages du building, au rythme des ambitions des un·es et de la détresse des autres. Une ascension vers la chute... Tout public à partir de 12 ans
Lieu
Salle Gérard Philipe
68270 Wittenheim
Date
du 10 octobre 2025 à 20h00
au 10 octobre 2025 à 22h00