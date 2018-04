Thérapie Taxi en concert au Noumatrouff

Thérapie Taxi est de passage dans le Haut-Rhin. Le groupe français sera sur la scène du Noumatrouff de Mulhouse dans le cadre d’une tournée à travers la France. Une tournée de 50 dates pour défendre leur album “Hit sale”.

Alors pour tout vous dire, c’est en 2012 que leur aventure démarre. Comment ? grâce à un site de rencontre pour musicien. Adelaide a posté une annonce, Raphael y a répondu. Le groupe naît dans un 1er temps sous le nom de Milky Way. Il devient Thérapie Taxi avec l’arrivée, un peu plus tard, de Renaud (batterie) et Félix ( guitare et Clavier) .

Le groupe adore le mélange des genres, et en joue. C’est ce qui fait leur touche et c’est ce qui fait leur succès. Le titre Hit Sale cartonne. Et donc l’album du meme nom “Hit Sale” est dispo dans les bacs du 68.

Quant au groupe, on aura le plaisir de voir Thérapie taxi en concert ce soir. RDV au noumatrouff dès 20h.