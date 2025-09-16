Timbre de Mulhouse
La Ville de Mulhouse aura son Timbre à l'occasion de la thématique "Mulhouse, 800 ans d'histoires". L'émission Premier Jour du Timbre aura lieu à 68100 Mulhouse, Parc des Expositions, Hall d'Accueil, 120, rue Lefèbvre, les 17 - 18 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 et le 19 octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00, présence du Créateur du Timbre Stéphane Levallois le Dimanche 19 octobre 2025 de 9 h 00 à 12 h 00, l'accès sera gratuit. Une carte maximum du Timbre de Mulhouse est en vente moyennant le prix de 2 Euros. Le 19 octobre 2025 de 9 h 00 à 17 h 00 se déroulera le Salon des Collectionneurs et des Passionnés "Grand Public" dans le Hall contigu moyennant une participation de soutien de 5 Euros
Lieu
68100 Mulhouse
Date
du 17 octobre 2025 à 14h00
au 19 octobre 2025 à 17h00