Nous recherchons pour l'un de nos clients, situé à Guebwiller, un Tôlier H/F pour compléter ses équipes en CDI.

Le Tôlier Polyvalent a pour objectif de réaliser des opérations de perçage et tronçonnage sur différentes pièces de tôle à partir des plans et gammes dans le respect des contraintes de qualité, coût et de délai. Il apportera également son aide au pliage. Ses missions sont :

• Perçage :

Lire le plan et la gamme

Percer les pièces d’après le plan

Contrôler la pièce et signaler les malfaçons

Changer les forêts

• Tronçonnage :

Tronçonner la pièce d’après le plan

Contrôler la pièce et signaler les malfaçons

Changer les lames de scie

• Aide Pliage

Le poste est à pourvoir directement en CDI en horaires de journée.

Le taux horaire se situe entre 11,50 à 13 euros brut/h selon le profil