Tom Cruise a appris à piloter un hélicoptère pour MI 6

Pour le prochain Mission impossible, qui sortira le 1er août prochain, Tom Cruise a voulu réaliser l’ensemble de ses cascades et a dû apprendre à piloter un hélicoptère. L’acteur est allé à Toulouse dans les locaux d’Airbus et a travaillé pendant trois mois à raison de huit heures de travail par jour. Tom Cruise est devenu pilote d’un Ecureuil (H215) d’Airbus Hélicoptères. Dans le film, on verra une course poursuite entre treize appareils et Tom Cruise aux commandes de son hélicoptère en train de piloter la machine mais également jouer son rôle et opérer la caméra qui est fixée à l’hélicoptère.