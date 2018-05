Tom Cruise a offert un cochon à un cinéaste

Dans le documentaire Always at the Carlyle, Matthew Miele s’intéresse à l’un des hôtels les plus réputés de New York. Le réalisateur a rencontré ceux qui y travaillent au quotidien, pour en ressortir un bon nombre d’anecdotes. « J’ai demandé à l’équipe la demande la plus bizarre qu’on leur avait formulée, et l’un d’eux m’a répondu : ”Quand Tom Cruise a commandé un cochon pour Rob Reiner” », a-t-il déclaré. « Et il a ajouté qu’ils avaient habillé le cochon en smoking. » Personne ne sait pourquoi l’acteur aurait offert cet animal au cinéaste.