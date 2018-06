Tom Cruise : c’est parti pour le nouveau Top Gun

Tom Cruise a annoncé sur les réseaux sociaux que Top Gun : Maverick est en cours de production. Pete Maverick Mitchell est de retour.

Sur Twitter, on le voit dans sa tenue de pilote, avec comme hashtag « Day 1 », laissant penser qu’il s’agit de la première journée de tournage.

Et comme le rapporte Variety, l’intrigue se déroule de nos jours et va se concentrer sur les changements technologiques, notamment l’arrivée des drones. Top Gun : Maverick est attendu en salle le 12 juillet 2019 aux États-Unis.