Tori Spelling a quitté sa maison à cause des incendies en Californie. C’est son amie et ancienne collègue Jennie Garth qui l’a accueilli chez elle. Donna est chez Kelly. Tori Spelling fait partie des stars victimes des incendies qui ravagent la Californie. Kim Kardashian et Lady Gaga ont dû quitter leurs maisons pour des raisons de sécurité, alors que Gerard Butler ou encore Miley Cyrus, les ont vues réduites en cendres.