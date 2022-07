Travail en atelier, poste en journée, CDI en temps complet 35h. Vous serez formé et encadré pendant au moins un an ou 2 ans.

Profil recherché

De formation type Bac Pro / BTS dans un domaine similaire, vous disposez d'au moins 3 ans d’expérience.

Vous savez lire et analyser un plan ou un dessin industriel et appliquer les règles de sécurité. Vous maîtrisez les logiciels de FAO et les langages de programmation sur commande numérique. Vous savez anticiper les problèmes techniques et trouver des solutions. La maitrise de l'Anglais et / ou Allemand est un plus.

https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-i677gewqfk.html