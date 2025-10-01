Tournoi de belote
🔥 Concours de Belote à Houssen Prêt·e à jouer vos plus beaux plis ? 😏 ✅ Rejoins-nous le samedi 11 octobre à 19h30 à la salle des fêtes de Houssen pour une soirée belote pleine de bonne humeur! 👉 10€ par personne (1 boisson offerte 🍻) 👉 Nombreux lots à gagner 🎁 👉 Tombola, pour les joueurs et le public (enfants compris) 👉 Buvette & petite restauration pour garder la forme 💪 🔗 Inscription en ligne sur HelloAsso: urlr.me/!belote-houssen 📅 Samedi 11 Octobre 2025 ⏰ À partir de 19h30 📍Salle des fêtes de Houssen 😊 Organisé par la Gymnastique Volontaire de Houssen (gym, badminton et tennis de table) 🔥 Que tu viennes pour tenter le capot ou juste pour passer un bon moment, tu es le/la bienvenu·e ! Alors… qui sera le roi ou la reine de la belote cette année ? 👑
Lieu
68125 HOUSSEN
Date
du 11 octobre 2025 à 19h30
au 11 octobre 2025 à 23h30
