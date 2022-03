Le Tournoi Elite International de Volley-ball des moins de 15 ans revient cette année à Rixheim.

Pour sa 12ème édition, venez assister à de belles rencontres avec des équipes parmi les plus performantes d’Europe le week-end du 26 et 27 mars à la Cité des sports de Rixheim.

Entrée gratuite et buvette sur place