Toutes à vos baskets les filles pour les zillisheimoises ce dimanche !

Hey, les filles : il va y avoir du sport ce dimanche à Zillisheim. Place à la 2nde édition des zillisheimoises !

C’est une course – marche, non chronométrée, de 5 km dans les rues du village. Un événement exclusivement féminin mais surtout caritatif. Les bénéfices seront intégralement reversés à une association locale, basée à Zillisheim : l’ AAFASC , association d’aide au financement d’appareil soignant le cancer.

Pour cette course , on peut courir , on peut marcher, on peut venir avec son bébé dans la poussette aussi . L’important étant de participer et de profiter de cette ambiance hors du commun. L’an dernier d’ailleurs, les participantes étaient très nombreuses, 700 précisément. Record à battre !

Les inscriptions, pour la 2nde édition des zillisheimoises, sont possibles jusqu’au matin même , 10 minutes avant la course. Soit sur place rdv au stade du collège de Zillisheim, soit via le net, sporkrono.fr. 10 euros l ‘inscription.

Allez les filles, toutes à nos baskets !

https://www.sporkrono.fr/