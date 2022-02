Activités :

Dans le cadre de ses missions, le travailleur.se social.e interviendra, sur le secteur géographique de Colmar et environs, au domicile des personnes bénéficiaires d'un accompagnement médico-social.

A ce titre, ses principales missions sont :

- Récolter et transmettre les informations nécessaires à la coordination du suivi médico-social entre la personne accompagnée, l'équipe médico-sociale et les partenaires si nécessaire

- Soutenir l'accès aux prestations sociales et aux dispositifs de droit commun

- Favoriser par son action et sa connaissance des dispositifs d'aide l'accès aux soins en complémentarité de l'infirmier(e)

- Élaborer et mettre en ?uvre, en collaboration étroite avec les personnes accompagnées, des actions de réduction des risques et de promotion de la santé (physique et mentale) notamment via l'approche communautaire et l'éducation des pairs.

- Apporter des éléments de compréhension aux partenaires sur les difficultés et les compétences du public suivi en respectant la confidentialité

- Proposer des activités à destination des personnes accueillies en adéquation avec les besoins de ces personnes et le projet de service

- Apporter ses connaissances des parcours d'accès aux droits aux personnes accompagnées ainsi qu'à l'équipe pluridisciplinaire

- Promouvoir les compétences des personnes accompagnées

- Élaborer un projet d'accompagnement individualisé et être garant de l'évolution de son parcours

- Apporter ses compétences spécifiques dans la réflexion transdisciplinaire que nécessite l'accompagnement global des personnes accueillies

- Tracer les objectifs, les actions et leurs impacts dans le dossier social personnalisé

- Contribuer à mettre un climat de confiance pour une relation soutenante avec un public fragile

- Mobiliser l'ensemble des dispositifs existants afin de briser l'exclusion sociale et la solitude des usagers. L'objectif est de favoriser l'entraide, la création de liens sociaux et de permettre des espaces d'échange entre les personnes

- Proposer des actions collectives permettant le renforcement de l'estime de soi des bénéficiaires

- Participer à l'élaboration d'une dynamique partenariale

- Apporter des éléments de compréhension aux partenaires sur les difficultés et les compétences du public suivi en respectant la confidentialité

- S'impliquer dans la formation des nouveaux professionnels

- Participer à l'évaluation de la qualité de service et au bilan d'activité.

Compétences liées au poste :

- Avoir de réelles capacités de compréhension de la complexité des parcours des personnes en situation de grande précarité

- Avoir le sens du travail en équipe.

- Savoir gérer et se positionner auprès des situations difficiles

- Être autonome et force de proposition

- Avoir la capacité d'organiser son travail et de rendre compte de son activité

- Être en mesure d'adapter sa posture professionnelle en fonction de la personne et de son mode de vie afin d'établir un lien de confiance, de respect et de confidentialité.

Formation :

Vous êtes obligatoirement titulaire du diplôme d'Etat d'Educateur.trice Spécialisé.e (DEES), ou du Diplôme d'Etat d'Assistant.e de Service Social (DEASS) ou du diplôme de Conseillère en Economie Sociale et Familiale (CESF).

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128JVRW