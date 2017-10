U2 était en concert les mardi 3 et mercredi 4 octobre au Mexique, quelques jours après le tremblement de terre qui a fait 366 morts et qui a affecté plus de 16 000 personnes. U2 a annoncé qu’une partie des bénéfices des concerts mexicains seront reversés à un fond d’urgence mis en place pour les victimes du tremblement de terre.